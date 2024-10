Verstappen wil goed momentum vasthouden in Mexico

Na een bemoedigend weekend in Austin wil Max Verstappen de stijgende lijn aankomend weekend in Mexico gaan voortzetten. Op het circuit in Mexico-Stad was Verstappen in het verleden al succesvol, en nu stelt hij dat hij dit goede momentum wil vasthouden.

Verstappen kende in Austin eindelijk weer een sterk raceweekend. Na een aantal tegenvallende weekenden na de zomerstop, zag alles er in de Verenigde Staten weer aardig uit. Verstappen schreef de sprintrace op zijn naam en hij werd als derde geklasseerd in de race. De Nederlander vocht een fel duel uit met zijn titelrivaal Lando Norris, maar de Brit ontving daarvoor een tijdstraf. Dit gaf Verstappen de kans om uit te lopen in het wereldkampioenschap.

Boost

Verstappen reist met een goed gevoel af naar de baan in Mexico-Stad. De Nederlandse wereldkampioenschapsleider is positief in zijn preview: "Mexico is altijd een fantastische race en het is natuurlijk Checo's thuisrace. De sfeer is daarom altijd geweldig. Het circuit ligt op grote hoogte, wat betekent dat je iets meer moet aanpassen. Historisch gezien hebben we het hier goed gedaan en ik heb altijd genoten van dit circuit. We hebben in Austin goede stappen gezet en we zagen veelbelovende verbeteringen aan de auto, maar het was niet goed genoeg voor de race. Het team werkt hard om de laatste plooien strak te strijken, maar het was wel een stap in de juiste richting. Het winnen van de sprintrace was een boost voor het team."

Momentum

Het succes in Austin heeft ervoor gezorgd dat Verstappen met veel zelfvertrouwen afreist naar Midden-Amerika. Hij denkt dan ook dat hij kan gaan scoren in de hoofdstad van Mexico: "We gaan nu de tweede race van deze triple header in. Het gaat erom dat we nu het momentum vast weten te houden en dat we cruciale punten voor het wereldkampioenschap kunnen blijven scoren."