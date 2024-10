Mercedes racet met twee verschillende specificaties in Mexico

Het team van Mercedes zal zich dit weekend in Mexico-Stad willen revancheren voor het rampweekend in Austin, maar dat zal het wel moeten doen met twee verschillende specificaties. De renstal kampt door de harde crash van George Russell in Q3 namelijk nog altijd met een tekort aan update-onderdelen.

Mercedes introduceerde afgelopen weekend een nieuw aerodynamisch pakket in Austin. Daarmee hoopte de Duitse formatie een stap voorwaarts te kunnen zetten, maar dat liep heel anders: de Zilverpijlen kenden een rampzalig weekend en scoorden nauwelijks punten. Op vrijdag zat het team er nog goed bij, maar daarna ging het van kwaad tot erger voor de Duitsers. Zo worstelde Hamilton heel het weekend met zijn W15, wat resulteerde in een Q1-exit en een vroege spin in de race. George Russell scoorde daarentegen nog wel wat punten op zondag na een inhaalrace, maar hij had zijn nieuwe updates een dag eerder al helemaal naar de gallemiezen gereden.

Dit had niet alleen effect op de race in Austin - waar Russell met een oudere specificatie moest rijden - maar zal ook invloed hebben op het weekend in Mexico-Stad. Mercedes kampt namelijk met een tekort aan update-onderdelen, waardoor het ook aankomend weekend met twee verschillende specificaties zal moeten rijden, onthult teambaas Toto Wolff. "Het is duidelijk dat we een vloer gaan missen. Die moet terug naar het Verenigd Koninkrijk en zal gerepareerd worden voor Brazilië", vertelt de Oostenrijker tegenover de internationale media.

Wie krijgt de nieuwe onderdelen?

Wolff weet nog niet wie er met de updates zal gaan krijgen. Dat heeft vooral te maken met de uitspraken van Lewis Hamilton na de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Brit was totaal niet tevreden over zijn W15 en vermoedde dat de problemen in Austin te maken hadden met het nieuwe aerodynamische pakket. "Normaal gesproken zou Lewis met de nieuwe onderdelen rijden, maar ik weet niet of hij daar honderd procent achter staat. We moeten nog bespreken hoe we dat weekend aan gaan vliegen", vertelt Wolff.