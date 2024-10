Herbert zou Perez ontslaan: "Vraag is of Red Bull de ballen heeft om dat te doen"

Sergio Perez reed afgelopen weekend weer een teleurstellende race in Austin. Hij wist weinig plekken goed te maken, en zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen was groot. Johnny Herbert vraagt zich af of Red Bull de ballen heeft om Perez aan de kant te schuiven.

Perez staat onder druk bij Red Bull. De Mexicaanse coureur verlengde begin dit jaar zijn contract, maar dat geeft hem geen zekerheid voor de toekomst. Vlak voor de zomerstop werd er al veelvuldig gesproken over een mogelijke exit van Perez, maar Red Bull hield vertrouwen in hem. Nu gaan er toch weer veel verhalen rond, ook omdat VCARB-invaller Liam Lawson goed voor de dag kwam in Austin.

Constructeurskampioenschap

Op het Circuit of the Americas kwam Perez na een teleurstellende kwalificatie als zevende over de streep. Oud-coureur en FIA-steward Johnny Herbert is kritisch op Perez in gesprek met Genting Casinos: "Red Bull dreigt mogelijk de tweede plek in het constructeurskampioenschap te verliezen, omdat ze maar één coureur hebben die het werk doet. Perez pakte dit weekend wel punten, maar het zijn slechts kleine beetjes, niets vergeleken met wat Leclerc en Sainz doen. Zij liggen qua snelheid dicht bij elkaar."

Ontslaan

De vraag is dan ook of Red Bull nu moet ingrijpen en Perez aan de kant moet schuiven. Herbert denkt daar hardop over na en hij wijst naar Red Bull: "Sergio levert wel, maar niet genoeg, dus moeten ze hem nu vervangen? Ik denk van wel, als ze willen proberen de tweede in het constructeurskampioenschap willen vasthouden. De vraag is of ze de ballen hebben om dat te doen voor de thuisrace van Checo in Mexico. Ik zou zeggen dat ze het moeten doen, zeker als je ziet hoe het kampioenschap bij de constructeurs zich nu aan het ontwikkelen is."