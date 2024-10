McLaren gaat niet in beroep tegen tijdstraf Norris

Het team van McLaren was het afgelopen weekend niet eens met de tijdstraf van Lando Norris. Toch besloot McLaren niet in beroep te gaan tegen deze beslissing van de stewards. McLaren-teambaas Andrea Stella legt uit waarom zijn team deze keuze heeft gemaakt.

Bij McLaren was men na afloop van de Amerikaanse Grand Prix woedend op de stewards. Norris kreeg na zijn felle duel met Max Verstappen een tijdstraf van vijf seconden. Hij kreeg deze straf voor het inhalen buiten de baan. Bij McLaren vonden ze dat Verstappen ook niet onschuldig was, aangezien hij ook buiten de baan belandde bij het duel. McLaren kon gebruikmaken van het recht tot herziening, maar dat deden ze niet.

Geen verhoor

McLaren-teambaas Andrea Stella wilde die beslissing na afloop wel uitleggen. De Italiaan deed zijn verhaal bij Motorsport.com: "Als het gaat over de interpretatie, dan staan McLaren en de stewards lijnrecht tegenover elkaar. Ik was verrast dat de stewards het niet nodig vonden om dit met de coureurs na de race te bespreken. Het is een onduidelijke situatie, dus vraag de mening van de coureurs en neem de tijd om alle details te beoordelen die nodig zijn om op dit niveau een goede inschatting te maken. Waarom moet je zo'n ingreep in de race doorvoeren, die ook nog op het kampioenschap invloed heeft? Dat moeten de stewards zich proactief en constructief hardop afvragen. Was het echt nodig om een, in onze ogen foute, beslissing te nemen?"

Boek gesloten

Stella en de mensen van McLaren balen ervan dat er niet is gekeken naar het feit dat Verstappen ook buiten de baan reed. Een beroep is echter heel erg lastig, en volgens Stella was het ook helemaal niet mogelijk: "We kunnen niet in beroep gaan, dus voor ons is het boek nu dicht. Voor ons als team en voor de coureurs is het case closed. Maar we hopen wel dat de FIA deze zaak goed gaat evalueren, zodat we in de toekomst beter stewardschap zien. We gaan nu gewoon verder."

Interpretatie

Als McLaren nu een beroep zou indienen, moeten ze met nieuw bewijs komen. Het probleem is alleen, dat er eigenlijk geen nieuw bewijs is. Stella stelt dat het onbegonnen werk is om met nieuw en relevant bewijs te komen: "Ik denk niet dat dat bestaat, want het enige bewijs dat we hebben is onze interpretatie. En die komt niet overeen met wat de stewards zeggen. Dus als we het recht op herziening willen gebruiken, dan denk ik niet dat het succesvol gaat zijn. Je hebt nu nieuw bewijs nodig, en het gaat hier om een verschil van inzicht."