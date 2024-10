Wolff haalt uit na Verstappen-Norris incident: "Vorm van klassenjustitie"

Het incident tussen titelrivalen Max Verstappen en Lando Norris houdt de gemoederen flink bezig. McLaren en Red Bull houden er beiden een duidelijke mening op na, en dat geldt ook voor Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker besprak het incident met George Russell na de race over de boordradio en baarde opzien met zijn reactie.

Max Verstappen en Lando Norris kwam elkaar tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten meermaals tegen, en dit ging niet zonder slag of stoot. Zowel bij de start van de race als vijf ronden voor de finish kwamen beiden mannen tijdens een onderling duel buiten de baan terecht. Voor het gevecht in bocht één werd geen straf uitgedeeld, terwijl de Brit werd bestraft voor het incident in bocht twaalf. Norris verloor daardoor zijn podiumfinish aan Verstappen, die zodoende opnieuw punten uitliep op zijn titelrivaal.

Wolff steekt mening niet onder stoelen of banken

Waar de één het een terechte straf vond voor de Brit, is de ander van mening dat Verstappen (in beide gevallen) te laat remde en Norris van de baan drukte. Er lijkt geen eenduidig antwoord voor te zijn, maar er zijn wel veel F1-prominenten die er een duidelijke mening op nalaten, zoals Toto Wolff. De Mercedes-teambaas deelde zijn mening echter op een vrij merkwaardige manier. Nadat George Russell als zesde over de finish was gekomen in Austin werden de incidenten tussen Verstappen en Norris namelijk besproken door het team van Mercedes over de boordradio.

George Russell had na de race namelijk een vraag over het duel tussen de twee titelrivalen: "Heeft Verstappen een straf gekregen voor bocht één?" Daarop kreeg de Brit een reactie van zijn teambaas: "Nee, hij heeft geen penalty gekregen en aan het einde kreeg Lando een straf nadat hij van de baan werd gedrukt aan de buitenkant. Ik gok dat het een beetje een vorm van klassenjustitie is."

"Soms is er een samenhang"

Na de race werd de Oostenrijker door Sky Sports naar deze woorden gevraagd. Hij zei er het volgende over: "Het is inconsistent. Met Valtteri [incident tussen Russell en Bottas waarvoor de Brit een tijdstraf van vijf seconden kreeg, red.] was het niet eens een race. Tijdens de sprintrace zagen we een paar van die incidenten die precies hetzelfde waren en niet bestraft werden toen er wel daadwerkelijk geracet werd voor positie. Dus die straf is volkomen vreemd en bizar. Ik denk dat we wel weten waarom [de straf gegeven werd, red.], maar dat kan ik niet op televisie zeggen."

Denkt hij dat de besluitvorming van de stewards met bevooroordeling te maken heeft? "Soms is er een samenhang. Als er besluitvorming is, is dat interessant", stelt Wolff, die ook wel begrijpt dat stewards het niet makkelijk hebben. "Uiteindelijk is het een moeilijke baan. Sommigen zijn erg goed, anderen doen hun best, en je moet deze jongens een compliment geven."