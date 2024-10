Russell baalt nog van crash: "Hadden voor het podium kunnen strijden"

George Russell reed een zeer sterke inhaalrace in Austin. De Brit startte de race op COTA vanuit de pitstraat en kwam uiteindelijk als zesde over de streep. Na de race baalt hij vooral van de gemiste kans, want hij weet zeker dat hij zonder zijn crash in Q3 voor het podium had kunnen vechten.

Mercedes-coureur George Russell parkeerde zijn W15 aan het einde van de kwalificatie op harde wijze in de muur. De schade was zo groot dat hij zijn updates niet meer kon gebruiken en terug moest wisselen naar een oudere specificatie van bepaalde onderdelen. Dit was in principe geen probleem, omdat een team bij gebrek aan reserveonderdelen - wat het geval was bij Mercedes - tijdens een sprintweekend zonder straf onderdelen terug mag wisselen naar een andere specificatie. Dat deden de Zilverpijlen dan ook, maar de schade was zo groot dat de monteurs twee uur na de kwalificatiesessie nog aan het werk waren aan de bolide van Russell, en dat was dan weer niet toegestaan. Russell moest zijn zesde startpositie daardoor inruilen voor een start vanuit de pitstraat.

Het leek daardoor een lastige race te gaan worden voor de Mercedes-rijder, maar de man uit King's Lynn liet zich niet zomaar kennen. Hij reed een dijk van een race en haalde de ene na de andere rijder in. Uiteindelijk eindigde zijn inhaalrace op de zesde plaats, terwijl hij ook nog een tijdstraf van vijf seconden had ontvangen voor een incident met Valtteri Bottas.

Gemixte gevoelens bij Russell

Na de race is Brit zijn monteurs erg dankbaar. "Het team heeft keihard gewerkt om de auto op te bouwen voor de race", vertelt Russell tegenover Viaplay. "Ze waren zelfs na middernacht nog bezig om de auto af te kunnen krijgen. Ik ben erg blij dat ik die performance [van de monteurs, red.] kon terugbetalen met een zesde plek vandaag", aldus de 26-jarige, die nog altijd baalt van zijn crash. "Je vraagt je dan toch ook altijd af wat er dan mogelijk was geweest [als we vanaf P6 waren gestart, red.]. Ik denk dat we zeker in de hadden kunnen strijden voor het podium. Ferrari was buiten handbereik, maar met de rest hadden we kunnen vechten. De geüpdatete bolide is namelijk sneller dan de bolide waarmee ik vandaag reed."

Ondanks het rampzalige weekend van Mercedes ziet Russell toch een lichtpuntje. "Maar het positieve is dat we een auto hebben die mee kan strijden voor de pole position. Dus wie weet wat we kunnen verwachten in Mexico."