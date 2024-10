Verstappen grijnst: "Ga het Lando nu natuurlijk niet makkelijk maken"

Max Verstappen en Lando Norris zorgden voor een geweldige show in Austin. Ze vochten een mooi duel uit in de slotfase, en dat kwam Norris op een straf te staan. Verstappen stelt na afloop dat hij het Norris in deze fase van het seizoen niet makkelijk gaat maken.

Verstappen en Norris vochten in de laatste rondjes van de Amerikaanse Grand Prix om de derde plaats. Verstappen verdedigde zijn positie op felle wijze, maar met nog maar een paar rondjes te gaan dacht Norris beet te hebben. Ze schoven echter gebroederlijk van de baan. Er was geen contact, maar volgens de stewards had Norris buiten de baan ingehaald. Het resultaat? Een tijdstraf van vijf seconden. Dit leverde Verstappen de derde plaats op.

Bij het podium wilde Verstappen er nog niet te veel over zeggen. Bij Viaplay deed hij dat daarna wel. Eerst besprak hij eventjes zijn felle start: "Ja, die had ik al gepland!" Verstappen werd daarna gevraagd naar het felle duel: "Ik ga het hem natuurlijk niet makkelijk maken tegen het einde van het seizoen. Het enige probleem voor mij was dat het heel lastig was om laat te remmen, omdat ik geen voorkant had. De auto draaide gewoon niet. Hierdoor was het makkelijk om te blokkeren, en heel moeilijk om de auto recht te zetten op de exits. Uiteindelijk ging het wel redelijk goed."