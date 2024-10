Norris neemt Verstappen niets kwalijk: "Ik maak de regels niet"

Lando Norris speelde een hoofdrol in de Amerikaanse Grand Prix van vandaag. De Britse coureur vocht om de derde positie met Max Verstappen, maar dit leverde hem een tijdstraf op. Norris baalde, maar hij weigerde uit te halen naar zijn titelrivaal en vriend Verstappen.

Norris en Verstappen vochten een spannend duel uit met als inzet de derde plaats. Verstappen had die plek in handen, maar Norris was overduidelijk sneller. Verstappen verdedigde als een beest, en Norris gaf ook niet op. Met nog een paar rondjes te gaan rook Norris zijn kans, maar gingen ze wijd. Bij McLaren wisten ze zeker dat Norris voor Verstappen reed bij het ingaan van de apex. De stewards gingen hier niet in mee, en ze gaven Norris een tijdstraf.

"Ik maak de regels niet"

Met ongeloof op zijn gezicht meldde Norris zich na afloop bij de mediapen. Daar werd hij vanzelfsprekend gevraagd naar de straf door zijn landgenoten van Sky Sports: "Het is moeilijk. Ze kunnen natuurlijk niet binnen een paar rondjes een beslissing nemen, het is geen makkelijk beslissing, want anders was de beslissing wel eerder gekomen. Ik heb mijn best gedaan, hij ging ook van de baan. Als hij van de baan gaat, dan is hij er overduidelijk te hard ingegaan en daar haalde hij ook een voordeel uit. Maar ik maak de regels niet."

Verstappen

Norris had ongeveer dezelfde gedachten over het incident in de eerste ronde. Hij wilde echter geen kwaad woord spreken over zijn rivaal en goede vriend Verstappen. Hij sloot zijn betoog bij Sky Sports af met een aantal woorden gericht aan Verstappen: "Hij verdedigt door van de baan te gaan, en hij haalt in door van de baan te gaan. Maar ik ga niet klagen, hij verdedigde zich goed en hij reed ook goed."