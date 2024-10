Verstappen zwijgt over Norris-duel: "Hoef mijn mening niet te delen"

Max Verstappen werd vandaag als derde geklasseerd in de Amerikaanse Grand Prix op het circuit van Austin. Hij vocht een geweldig duel uit met Lando Norris, waarna hij derde plaats in handen kreeg vanwege een straf van Norris. Verstappen wilde daar niet te veel over zeggen.

Verstappen begon de race op de tweede plaats, maar na twee bochten vond hij zichzelf terug achter Charles Leclerc. Bij het ingaan van de eerste bocht gingen Verstappen en Norris wijd en ontstond er ruimte voor de Ferrari's. Verstappen en Norris konden daarna geruime tijd niet vechten, tot de slotfase van de race. Ze vochten een stevig duel uit, en dat eindigde bijna in tranen. Ze gingen wijd, en McLaren vond dat Norris voor lag bij de apex. De stewards dachten daar anders over en ze gaven Norris een tijdstraf.

Lastige race

Verstappen mocht daardoor het podium beklimmen. Na afloop zette hij kalm zijn helm af en sprak hij met zijn team. Bij interviewer van dienst Jenson Button besprak hij eerst zijn race: "Het was best een lastige race. Ik had nooit echt de pace om aan te vallen. Ik had veel last van onderstuur. Ik had het moeilijk onder het aanremmen, en daarom was het lastig om mijn positie te verdedigen. Elke keer als iemand een move inzette, kon ik niet laat remmen. Het was een zwaar duel, ik deed er alles aan om hem achter me te houden. Het podium is uiteindelijk een geweldig resultaat."

Norris

Over het duel met Norris wilde Verstappen niet te veel kwijt. De Nederlander haalde er zijn schouders over op toen interviewer Button ernaar vroeg: "Ik heb mijn mening, maar dat hoef ik hier niet te zeggen. Ik laat de stewards hun ding doen. Voor ons was dit een weekend waarin we veel hebben geleerd, en dat gaan we analyseren." Verstappen leek in de veronderstelling te zijn dat Norris een straf had gekregen voor track limits, want hier verwees hij naar in de cooldownroom. Norris kreeg de straf voor het duel.