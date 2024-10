"Kalme Verstappen hoopt sprintrace te kunnen herhalen."

Max Verstappen start de Amerikaanse Grand Prix van vandaag vanaf de tweede plaats. De Nederlander kent tot nu toe een sterk weekend, en hij heeft dan ook veel vertrouwen voor de race. Vlak voor de start was hij ouderwets kalm en opgewekt richting de race.

Verstappen pakte toe nu toe de sprintpole en de zege in de sprintrace in Austin. Vandaag wordt de echte race verreden, en Verstappen kan vanaf de tweede startplaats op jacht gaan naar de zege. Tijdens de build-up voorafgaand de race was hij zeer ontspannen. De coureurs betraden de baan via een rode loper, die was omringd door enthousiaste cheerleaders. De fans op de tribunes klapten hun handen stuk.

Verstappen en zijn collega's werden per team naar voren geroepen door de organisatie. Vlak voordat ze in de laadbak van een gigantische zwarte pick-up stapten, werden de Red Bull-coureurs aan de tand gevoerd. Gevraagd wat zijn verwachtingen zijn voor de race, gaf Verstappen duidelijk antwoord: "Ja, ik voel me goed. Ik bedoel, tot nu toe zijn we het hele weekend al erg sterk. Gisteren ging het heel erg goed in de sprintrace, dus ik hoop dat ik vandaag in staat ben om iets soortgelijks te presteren." Verstappen zwaaide daarna naar het publiek, stapte in de gigantische truck en kwebbelde rustig verder met zijn teamgenoot Sergio Perez.