Norris lacht om Marko: "Ik eet alleen een wrap met kip!"

Het raceweekend in Austin is allesbehalve saai. De teams van McLaren en Red Bull gooien voortdurend modder naar elkaar. McLaren-CEO Zak Brown was niet zo te spreken over uitspraken van Helmut Marko over Lando Norris. Norris haalt er op zijn beurt de schouders over op.

Brown was boos op een aantal uitspraken van Marko over Norris. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur werd gevraagd naar wie zijn titelfavoriet was. Weinig verrassend wees Marko naar Max Verstappen, en hij stelde dat Norris op mentaal vlak nog wat problemen heeft. Daarnaast stelde Marko dat hij nog wat had gelezen over bepaalde rituelen van Norris. Daarmee verwees hij naar het feit dat Norris had gezegd dat hij voorafgaand een race amper een hap door zijn keel krijgt.

Brown was boos, want hij dacht dat Marko verwees naar de mentale gezondheid van Norris. Norris haalt er zelf zijn schouders over op en reageert met een lach bij The Times: "Marko zei dat ik een aantal rituelen heb, maar ik denk dat het hier gaat om een soort verschil in de vertaling. Mijn enige ritueel is het eten van een wrap met kip! Red Bull verslaan is de beste manier om in hun hoofd te kruipen. Red Bull houdt er wel van om een beetje spelletjes te spelen. Het had vroeger invloed op me, maar nu vind ik het wel amuserend."