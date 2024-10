FIA zet streep onder Red Bull-zaak

Het gaat dit weekend veelvuldig over het bib-systeem van Red Bull. De concurrentie vreesde voor een mogelijke overtreding, maar de FIA vond niets illegaals. Als het aan FIA-kopstuk Nikolas Tombazis moeten ze er op een gegeven moment een streep onder gaan zetten.

Op de donderdag kwam naar buiten dat teams zich zorgen maakten over een systeem waarmee de rijhoogte van de bib kon worden aangepast. Het bleek om Red Bull te gaan, en men vreesde dat ze de rijhoogte konden aanpassen onder de parc fermé-regels. Red Bull ontkende dit, en ook de FIA vond geen bewijs. Wel besloten ze het systeem te verzegelen en gaat Red Bull het aanpassen.

Lastig

De andere teams blijven de situatie in de gaten houden. Bij de FIA gaan ze echter geen diepgravend onderzoek houden. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis legt dit uit aan Motorsport.com: "Kan ik, in alle eerlijkheid, met zekerheid zeggen dat er nooit iets illegaals is geweest? Nee. Maar kan ik zeggen dat dit onderwerp voor ons klaar is? Absoluut. Om in retrospectief exact uit te gaan zoeken wat er voorheen is gebeurd, is meer dan lastig. We denken niet dat we de mogelijkheden hebben om twee jaar te kunnen onderzoeken."

Streep eronder

Tombazis lijkt dan ook uit te sluiten dat ze naar de stewards gaan stappen. Er komt volgens de Griek geen verder onderzoek aan: "Normaal gesproken wanneer we iets willen laten escaleren, gaan we naar de stewards of een tribunaal. Dat doen we wanneer we het aannemelijk vinden dat er echt iets is, en niet zomaar op basis van wat we gehoord hebben of op basis van speculaties. Dit ontwerp is niet illegaal, en we geloven dat het correct is om aan te geven dat er wat moet gebeuren om te garanderen dat dit niet een blijvende zorg wordt. Maar op een gegeven moment moeten we er een streep onder zetten."