Verstappen kan leven met P2: "Zo gaan deze dingen"

Max Verstappen leek in de kwalificatie in Austin de snelste tijd af te snoepen van Lando Norris. Zijn snelle run werd echter onderbroken door gele vlaggen. De tweede tijd was niet slecht, en Verstappen kon dan ook wel leven met dit resultaat op het Circuit of the Americas.

Na een aantal lastige raceweekenden lijkt het in Austin goed te gaan met Red Bull. Verstappen was met speels gemak de beste in de sprint kwalificatie en de sprintrace, en hij gold dan ook als de favoriet voor de pole position. In de eerste run in Q3 werd hij nipt verslagen door Norris, waarna het in de tweede run zijn kant op leek te vallen. Hij kon echter geen snelle tijd noteren in de derde sector, omdat George Russell daar van de baan was geschoten.

Verstappen maakte een klein foutje in zijn eerste run, en dat werd hem dus fataal. Hij haalde zijn schouders erover op toen interviewer van dienst James Hinchcliffe hem ernaar vroeg: "In de eerste ronde verloor ik een beetje tijd in bocht negentien. Dat is jammer. Ik wist dat we nog een run te gaan hadden, maar jammer genoeg kon ik het rondje niet afmaken, anders had ik een goede kans gehad. Maar dit is hoe deze dingen gaan. We staan nog steeds op de eerste rij en de potentie voor de snelste tijd is er, dus dat is goed."