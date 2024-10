Brown ziet kansen: "Max lijkt voor morgen binnen handbereik te zijn"

Het team van McLaren kende een lastige sprintrace in Austin. Lando Norris kon de snelheid van Ferrari en Max Verstappen niet matchen en kwam zodoende niet verder dan een derde plaats, terwijl Oscar Piastri geen punten wist te scoren. Zak Brown is dan ook duidelijk: "We hebben nog wat werk te doen."

McLaren was de afgelopen weekenden hét dominante team in de Formule 1. Drie van de laatste vier Grands Prix werden gewonnen door het team uit Woking, dat zelfs de leiding in het constructeurskampioenschap wist over te nemen van Red Bull. Hierdoor werd de Britse renstal ook als dé grote favoriet gezien voor het raceweekend in Austin, maar deze verwachting konden ze niet waarmaken tijdens de sprintrace.

Lando Norris werd derde en zag titelrivaal Verstappen - die de sprintrace won - twee punten uitlopen in het kampioenschap, terwijl Oscar Piastri vanaf P16 niet in de buurt kwam van de punten. McLaren-CEO Zak Brown trekt dan ook een duidelijke conclusie na de sprintrace. "We hebben nog wat werk te doen", vertelt de Amerikaan tegenover Viaplay. "Ferrari leek het snelst te zijn, zeker gezien het feit dat ze ook nog flink met elkaar hebben gevochten. Dat was ook aan hun snelheid aan het einde van de sprintrace te zien. Zij lijken op dit moment de favoriet voor de race van morgen te zijn", stelt Brown.

Kansen voor Norris

Voor Norris zullen de aanpassingen aan zijn McLaren cruciaal zijn. De Brit heeft namelijk extra snelheid nodig wil hij het Verstappen morgen enigszins lastig kunnen maken. Norris moet morgen eigenlijk ook punten inlopen op zijn Nederlandse titelrivaal, die met nog zes Grands Prix en twee sprintraces te gaan 54 punten voorsprong heeft in het rijderskampioenschap. Ondanks de lastige sprintrace denkt Brown dat Verstappen morgen te pakken is. "Max lijkt voor morgen wel binnen handbereik te zijn, als we nog wat snelheid kunnen vinden. Morgen gaat daarom erg leuk worden."

Brown snapt niks van straf Piastri

Tot slot ging de McLaren-CEO ook nog in op de sprintrace van Piastri. De Australiër werd na een inhaalrace tiende, maar dit ging zeker niet zonder slag of stoot. De McLaren-rijder moest zich langs meerdere coureurs vechten, en één van die rijders was Pierre Gasly. Piastri zag halverwege de sprintrace een mogelijkheid om de Fransman te passeren in bocht twaalf, maar moest daarvoor wel van ver komen. De coureur uit Melbourne remde laat en haalde de bocht, maar drukte daarbij wel zijn concurrent van de baan. Hiervoor kreeg Piastri een tijdstraf van vijf seconden. Brown snapte daar helemaal niks van.

"Oscar zag er erg sterk uit. Ik was het alleen niet eens met de straf die hij kreeg. Voor mij leek het gewoon een normale inhaalactie, dus dat was wel verrassend. Het maakte voor zijn race verder echter niet uit, want hij streed toch niet voor de punten vandaag", besluit de 52-jarige.