Verstappen bezorgt Horner glimlach: "Boost voor het hele team"

Het team van Red Bull Racing is goed begonnen aan de zaterdag in Austin. Max Verstappen greep de zege in de sprintrace, en dat zorgde voor een goed gevoel bij het team. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is dit dan ook een enorme boost voor het hele team.

Verstappen en Red Bull hebben een aantal zware maanden achter de rug. Ze waren niet langer het snelste team in de Formule 1, en ze moesten gaan jagen op McLaren. Voor dit weekend kwam Red Bull met een aantal updates. De nieuwe onderdelen lijken te werken, want Verstappen kent tot nu toe een goed weekend. In de sprintrace reed hij weg bij de start en greep hij simpel de overwinning.

Verstappen was na afloop van de race overduidelijk opgelucht. Niet alleen hij was tevreden, want ook Horner had na afloop een grijns op zijn gezicht. Bij Sky Sports besprak hij de sprintzege van Verstappen: "Dit is echt een boost voor het hele team. Er zit veel werk in deze auto's. Het is onze eerste zege sinds juni, dus dit geeft iedereen een boost. De performance van de auto was ook sterk en Max wist de race prachtig te managen. Ferrari zag er ook competitief uit, ze waren heel hard aan het pushen. Ze zijn morgen in de race zeker sterk. Maar als je naar de laatste ronde van Max kijkt, dan zie je dat hij de banden goed wist te managen. Er zat nog steeds performance in."