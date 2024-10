Norris naar de stewards voor opvallende actie in slotfase

Lando Norris kwam in de sprintrace in Austin als derde over de streep. Hij moet echter gaan vrezen voor zijn positie, want hij mag zich gaan melden bij de stewards. Het gaat om het moment in de slotfase in het duel met Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask wist daar een incident te voorkomen.

Norris maakte een remfout in de slotfase waardoor Carlos Sainz hem wist in te halen. Leclerc kwam ook steeds dichterbij, en de Monegask wilde zijn kans grijpen. Hij probeerde het, maar hij moest vol in de remmen. Volgens Leclerc had Norris bewogen onder het remmen, maar in eerste instantie werd er geen actie ondernomen. Norris moet zich nu toch melden, want de stewards onderzoeken de zaak. Norris moet zich voor zijn acties gaan verantwoorden, en Leclerc zal zijn visie ook mogen laten horen.