Red Bull-engineer doet onthulling: "Anders was Max uitgevallen"

Max Verstappen kan dit jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. De Nederlander heeft een aantal zware races achter de rug, maar hij voert het kampioenschap nog altijd aan. Hij viel dit seizoen nog maar één keer uit, maar volgens één van zijn engineers had er nog een race in tranen kunnen eindigen.

Verstappen verdedigt nog altijd een redelijke voorsprong op Lando Norris. Verstappen heeft die voorsprong in handen vanwege onder meer zijn stabiele prestaties. Hij won begin dit seizoen veel races, finisht stabiel in de top en hij viel naar maar één keer uit. In Australië bereikte hij de finish niet na een probleem met zijn auto. Verder wist de Nederlander alle races uit te rijden, en dat doen niet veel coureurs hem na.

Sensor

Michael Manning is één van Verstappens vaste engineers. Manning is als control engineer verantwoordelijk voor de absolute beginfase van de race, oftewel de start. In een interview met De Telegraaf geeft Manning aan dat het niet veel had gescheeld, of Verstappen was nog een keertje uitgevallen. Hij wil niet zeggen om welke race het ging: "Er was toen een sensor-probleem bij de koppeling. Op zo'n moment moeten we heel snel, binnen een ronde, begrijpen wat het probleem is en het oplossen. Anders was de koppeling kapot gegaan en was hij uitgevallen."

Betrouwbaar

Het moment liet zien dat er altijd iets mis kan gaan. Manning houdt in het midden om welke race het ging, maar hij legt wel uit hoe zijn team te werk gaat bij dit soort situaties: "Mensen thuis horen Gianpiero Lambiase misschien weleens iets zeggen als fail-16 of fail-20. Dat is dan weer iets dat Max op zijn stuur moet doen en in dit geval ging het om het uitschakelen van de sensor. Dat werkte, gelukkig maar. De auto's van nu zijn heel betrouwbaar, maar dit is een voorbeeld dat je altijd moet blijven monitoren."