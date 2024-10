Ferrari-coureurs wijzen naar banden na teleurstellende SQ3

Het team van Ferrari leek vrijdagavond lang één van de grote kanshebbers op de sprintpole in Austin. Carlos Sainz en Charles Leclerc zaten er zowel in de vrije training als tijdens de eerste twee delen van de sprintkwalificatie uitstekend bij, maar kwamen in SQ3 toch tekort op Max Verstappen en George Russell. Beide mannen wijzen naar de banden.

De sprintkwalificatie in Austin werd na een spannende sessie een prooi voor Max Verstappen, terwijl Ferrari lange tijd de beste papieren leek te hebben voor de pole position. Carlos Sainz was tijdens SQ2 zelfs de snelste man op de baan, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met 'slechts' een vijfde tijd in het laatste en beslissende deel van de sessie. Dat had volgens de Spanjaard vooral met de banden te maken. In SQ1 en SQ2 rijden de coureurs namelijk met mediumbanden, terwijl de softs voor het laatste deel van de sprintkwalificatie uit de bandenwarmers worden gehaald. Dat was niet gunstig voor de Scuderia.

"We hebben min of meer het maximale van waartoe onze auto hier in staat is eruit gehaald", verklaarde Sainz tegenover Motorsport.com. "In SQ2 had ik een heel goede ronde op mediums, maar op softs lijkt het erop dat we nog een beetje tekortkomen ten opzichte van met name Mercedes en Max Verstappen", aldus de Madrileen, die bijval krijgt van teamgenoot Charles Leclerc.

"Op mediums zagen we er goed uit, maar op softs hadden we om één of andere reden niet de snelheid om mee te doen in het gevecht om P1", legde de Monegask uit, die morgen als derde zal starten tijdens de sprintrace. "Mijn ronde was enigszins onsamenhangend, maar het is niet alsof ik iets geks heb gedaan. Het gevoel was niet geweldig, maar dat kan gebeuren. Zeker met beperkte trainingstijd."

"Geen idee wie snel is qua racepace"

Beide Ferrari-rijders hebben dan ook geen idee wat ze van de zaterdag in Austin kunnen verwachten. "Max ziet er snel uit, maar ik heb geen idee wie snel is qua race pace. Voor nu zijn er veel vraagtekens, dus ik heb geen antwoord op deze vraag. Ik hoop echter dat we de sprint kunnen winnen, dat zou een goed teken zijn voor zondag", stelt Leclerc.

Zijn Spaanse teamgenoot ziet nog een ander doel voor Ferrari: "De focus voor zaterdag wordt denk ik om nog iets beter te presteren op softs. Als je op P1 staat met mediums en op P5 met softs, dan geeft dat aan dat er misschien nog iets te vinden is op softs voor de kwalificatie."