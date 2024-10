Marko rekende op andere concurrenten Verstappen

Het team van Red Bull Racing kende een positieve vrijdag in Austin. Max Verstappen maakte geen fout en hij pakte de sprintpole. Helmut Marko is daar zeer tevreden mee, maar hij stelt wel dat hij andere tegenstanders had verwacht in de sprint kwalificatie.

Verstappen reed aan het einde van de sprint kwalificatie een zeer snelle rondetijd. Hij was nipt sneller dan Mercedes-coureur George Russell. De verschillen waren zeer klein, en ook de teams van Ferrari en McLaren maakten kans op de beste startpositie. In de vrije trainingen zagen de Ferrari's er nog snel uit, maar in de sprint kwalificatie kwamen ze net te kort. In de sprint kwalificatie waren de Mercedessen echter verrassend snel.

Concurrentie

Red Bull-adviseur Helmut Marko had dit niet zien aankomen. De Oostenrijker was heel erg blij met het resultaat van Verstappen, maar hij had een andere strijd verwacht. Marko legt zijn gedachten uit aan zijn landgenoten van Servus TV: "Na VT1 hadden we vertrouwen dat we erbij zouden zitten over die ene ronde, maar we hadden verwacht dat Ferrari onze concurrent zou zijn. Maar dat was niet het geval."

Long runs

Marko is blij met deze start van het weekend. De Oostenrijker weet nog niet hoe de verschillen zullen zijn in de sprintrace en de Grand Prix. Hij wil nog niet al te veel kwijt over hoe de Red Bulls presteerden in de long runs: "Er waren geen tijden om te vergelijken, maar het was een heel goede start. En het toont aan dat het werk dat begon in Bakoe, via Singapore, nu duidelijk meer winst heeft opgeleverd. Maar het zit nog steeds verdomd dicht bij elkaar."