"FIA gaat bib-systemen van andere teams checken."

Red Bull Racing is al de hele dag het team dat in de spotlights staat. Niet door de uitstekende prestaties van Max Verstappen op de vrijdag in Austin, maar door hun bib-systeem, waarmee ze de rijhoogte van de auto mogelijk konden aanpassen onder parc fermé-omstandigheden. De FIA heeft nu echter besloten dat ze ook de bib-systemen van andere teams gaan checken.

Het trucje van Red Bull Racing is hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Het gaat om het bib-systeem. De bib is de plek waar de voorkant van het chassis en de vloer samenkomen, en met dit systeem zou een monteur vanuit de cockpit de rijhoogte van de auto kunnen aanpassen onder parc fermé-omstandigheden. Dit is volgens de reglementen verboden.

Red Bull Racing erkende dat ze beschikken over dit veelbesproken systeem, maar ze benadrukten dat ze het niet kunnen gebruiken als de auto is opgebouwd, oftewel onder parc fermé-omstandigheden. McLaren-CEO Zak Brown, die met Red Bull in een strijd om de wereldtitels verwikkeld is, geloofde niks van het verhaal en riep de FIA op om het uitvoerig te gaan onderzoeken.

De FIA stelde echter dat er geen bewijs is van illegale acties van Red Bull, maar wilde toch meer te weten komen over het systeem van het team uit Milton Keynes. Camerabeelden van Sky F1 pikten na de eerste vrije training beelden op waarop te zien was dat FIA-officials in de Red Bull-pitbox aanwezig waren en uitleg kregen over het veelbesproken mechanisme. De officials van de FIA zouden bovendien zegels op de Red Bull-bolides geplakt hebben om ervoor te zorgen dat er geen aanpassingen van de rijhoogte kunnen worden verricht onder parc fermé-omstandigheden. Dat meldde Motorsport.com eerder vandaag.

Checks bij andere teams

Datzelfde medium heeft tevens vernomen dat de FIA van plan is om deze checks vrijdag bij meerdere teams in de pitlane uit te voeren. Alle teams hebben namelijk de beschikking over een systeem waarmee de rijhoogte aangepast kan worden, maar het systeem van Red Bull zou afwijken van de rest omdat het toegankelijk is vanuit de binnenkant van de auto. Mocht er bij de andere teams ook zoiets vanuit de cockpit aangepast kunnen worden, dan wordt het net als bij Red Bull - dat het systeem voor het raceweekend in Brazilië wil aanpassen - verzegeld.