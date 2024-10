'Red Bull kan veelbesproken bib pas in Brazilië aanpassen'

Het gaat dit weekend in Austin veelvuldig over het systeem waarmee Red Bull de rijhoogte kan aanpassen. Meerdere teams hadden geklaagd bij de FIA, maar er werden geen illegale zaken gevonden. Wel worden de controles strenger. Het lijkt erop dat Red Bull pas een aanpassing kan doorvoeren in Brazilië, en de FIA zal het systeem tot die tijd verzegelen.

Het gaat al de hele dag over het systeem waarmee Red Bull de rijhoogte kan aanpassen. Het gaat om een trucje waarmee de rijhoogte van de bib aan de voorkant van de auto kan worden aangepast. De bib is de plek waar de voorkant van het chassis en de vloer samenkomen. Hierdoor zou het mogelijk zijn om de rijhoogte aan te passen onder de parc fermé-regels, en dat zou tegen de regels zijn.

Red Bull erkende dat ze beschikken over dit systeem, maar dat ze dit niet kunnen gebruiken als de auto is opgebouwd. De FIA stelde ook dat er geen bewijs is van illegale acties van Red Bull. Wel werd er besloten om strengere controles uit te voeren. Volgens Motorsport.com zullen officials van de FIA zegels op de wagens van Red Bull plakken om ervoor te zorgen dat er geen aanpassingen aan de rijhoogte kunnen worden verricht onder de parc fermé-regels.

Brazilië

Volgens Motorsport.com hebben Red Bull en de FIA afgesproken dat het team in de toekomst kan garanderen dat er niets illegaals gebeurt. Dat kan dus betekenen dat Red Bull de RB20 moet gaan aanpassen. Volgens het medium kunnen deze aanpassingen niet van de ene op de andere dag worden doorgevoerd. Het systeem bevindt zich namelijk in een complex deel van de auto. Alle teams zouden beschikken over zo'n soort schroefsysteem, maar dat van Red Bull is uniek omdat het toegankelijk is vanuit de binnenkant van de auto. Het is niet zichtbaar voor de buitenwereld, en Red Bull hoopt de aanpassingen voor het raceweekend in Brazilië af te hebben.

Servers

Dit betekent dus dat Red Bull nog eventjes met een verzegeling op de auto moet rondrijden. De Braziliaanse Grand Prix is immers pas de laatste race van de huidige triple header. Volgende week wordt er in Mexico geracet, en pas de week daarna kan Red Bull pas met een aanpassing komen. Red Bull blijft er overigens bij dat ze niets verborgen houden, aangezien dit ontwerp moet worden gepubliceerd op de servers van de FIA. Dit is voor alle teams te zien. De coureurs van de andere teams gaven in Austin al aan dat ze zich niet zoveel zorgen maken over deze zaak.