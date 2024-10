Brown eist onderzoek naar Red Bull: "Dat is erg illegaal"

Het gaat dit weekend in Austin veelvuldig over het rijhoogte-trucje van Red Bull. Volgens de FIA is er niets illegaals gevonden, maar het systeem werd wel verzegeld. McLaren-CEO Zak Brown is zeer kritisch en hij stelt dat er zeer serieuze consequenties moeten worden opgelegd.

Aan het begin van het raceweekend in Austin werd duidelijk dat één team gebruikmaakte van een speciaal systeem om de rijhoogte aan te passen. Al snel werd duidelijk dat het ging om Red Bull Racing. Men vreesde dat Red Bull de rijhoogte kon verstellen onder de parc fermé-regels, maar dat ontkende het team. De FIA stelde tevens dat er geen illegale zaken waren gevonden, maar toch werden de controles aangescherpt. Na de eerste vrije training werd het systeem verzegeld.

Zwart-wit

McLaren-CEO Zak Brown is sceptisch over de zaak. De Amerikaan wantrouwt Red Bull en hij sprak zich op een kritische wijze uit bij Sky Sports: "Waarom zou je iets ontwerpen voor binnen de auto, terwijl de andere negen teams het buiten de auto hebben zitten. Dan heb je ook de regels. Sommigen zijn onduidelijk in de Formule 1, en dan zijn er ook zwart-wit regels. Je kan de auto niet aanpassen, behalve om het de coureur comfortabeler te maken. Ze hebben hun woorden zorgvuldig gekozen door te zeggen dat het systeem niet werkt als de auto volledig is opgebouwd, maar je mag in parc fermé de auto uit elkaar halen als je werkt aan het comfortabeler maken voor de coureur."

Twijfels

Red Bull heeft duidelijk afspraken gemaakt met de FIA. Het is de bedoeling dat het systeem in Brazilië is aangepast. Brown vindt dit een bijzondere zaak. Hij plaatst er vraagtekens bij: "Dat verhaal klopt niet, want waarom heeft de FIA zich dan genoodzaakt gevoeld om er nu een zegel op te plakken? Als het in het parc fermé niet te gebruiken is, waarom zou je het nu dan gaan verzegelen?"

Serieuze consequenties

Brown wil nu dat de FIA het hele systeem goed gaat bekijken. Hij vindt het namelijk geen goede zaak, hij gaat verder met zijn verhaal: "Want als je de auto in het parc fermé meer performance kan geven, dan is het zwart-wit en moeten er serieuze consequenties worden opgelegd. Je auto in parc fermé aanraken is erg illegaal. De FIA moet het onderzoek dus erg goed doen en het tot op de bodem uitzoeken of ze het gebruikt hebben of niet. Ze gebruikten hun woorden zeer voorzichtig, met het verhaal dat het niet gebruikt kan worden als de auto volledig is opgebouwd. Maar ik weet dat de auto niet altijd volledig is opgebouwd, waarom zou de FIA zich dan nu genoodzaakt voelen om er een zegel op te plaatsen?"