Verstappen opgelucht na sprintpole: "Het was alweer een tijdje terug!"

Het heeft eventjes geduurd, maar Max Verstappen mag zijn erelijst weer uitbreiden. De Nederlandse Red Bull-coureur greep de sprintpole op het Circuit of the Americas. Het is zeker nog geen prijs, maar Verstappen was wel heel erg blij met het resultaat in de sprint kwalificatie.

Verstappen beleefde tot nu toe een frustrerende tweede helft van het seizoen. De Nederlander worstelde met zijn RB20 en de McLarens waren veel te snel. In de sprint kwalificatie werd al snel duidelijk dat er van alles kon gebeuren. Oscar Piastri viel af in SQ1, en zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris had het ook lastig. Norris beet zich uiteindelijk stuk op de tijd van George Russell, en dat gold ook voor de Ferrari's. Het gold niet voor Verstappen, want hij greep de sprintpole.

Goede dag

Verstappen zwaaide vrolijk naar het publiek toen hij te horen kreeg wat zijn resultaat was. De Nederlander stapte opgelucht uit zijn auto en nam de felicitaties in ontvangst. Daarna meldde hij zich als enige bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "We hebben een goede dag. De sprint kwalificatie is altijd heel erg lastig, want je weet niet echt hoeveel je kan pushen. De auto deed het de hele dag zeer goed. Ik ben blij dat ik de snelste ben, het was alweer een tijdje geleden, dus ik ben heel blij met vandaag! Deze baan is ook echt geweldig. Nieuw asfalt, dan een beetje oud asfalt, de hobbels. Het is niet makkelijk, maar wel leuk!"

Zondag

Verstappen heeft nu de beste uitgangspositie voor de sprintrace voor morgen. Wat er mogelijk is in die sprintrace, is nog niet helemaal duidelijk. Verstappen wil na de sprint kwalificatie dan ook nog geen grote voorspellingen gaan doen: "We gaan ons best doen in de sprintrace, maar we weten ook dat de meeste punten worden verdeeld op de zondag. Dat is het moment dat we het echt goed willen doen."