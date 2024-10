Ferrari laat Bearman VT1 rijden in Mexico

Het team van Ferrari zet volgende week in Mexico een rookie in. De Italiaanse renstal zal op het circuit van Mexico-Stad één van de teams zijn die de verplichte training voor een jonge coureur gaat gebruiken. Ze kiezen voor de diensten van Oliver Bearman.

Bearman is momenteel één van de meest ervaren rookies van de Formule 1. In Saoedi-Arabië mocht hij onverwachts invallen bij Ferrari vanwege een blessure bij Carlos Sainz, en in Azerbeidzjan verving hij bij Haas de geschorste Kevin Magnussen. Bearman gaat volgend jaar ook rijden voor Haas. Hij wordt momenteel klaargestoomd voor het echte werk, dus het is niet vreemd dat Ferrari hem de eerste vrije training laat rijden in Mexico.

Het is nog niet duidelijk wie plaats moet gaan maken voor Bearman in Mexico. Aangezien hij in Saoedi-Arabië de derde vrije training reed in de auto van Sainz, is het logisch dat ditmaal Charles Leclerc zijn bolide zal moeten afstaan. Bearman zal niet de enige jongeling zijn die zal gaan rijden in Mexico. Eerder kondigde McLaren al aan dat ze gebruik gaan maken van de diensten van Patricio O 'Ward en de kans is aanwezig dat Mercedes ervoor kiest om Andrea Kimi Antonelli meters te laten maken.