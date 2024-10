Vettel wijst favoriet voor titel aan: "Ik zou op Max wedden"

Max Verstappen en Lando Norris zijn verwikkeld in een strijd om het kampioenschap. De Nederlander heeft met nog vijf races te gaan een voorsprong van 57 punten, maar Norris en McLaren hebben het momentum te pakken. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zou zijn geld op de Red Bull-rijder zetten.

Red Bull Racing en Max Verstappen leken na vier overwinningen in de eerste vijf Grands Prix opnieuw eenvoudig op de wereldtitel af te stevenen, maar niets bleek minder waar. McLaren introduceerde een enorme update in Miami, terwijl Red Bull steeds meer begon te worstelen met haar RB20, waardoor er uit het niets een titelstrijd ontstond. Verstappen breidde zijn voorsprong in het kampioenschap, ondanks enkele lastige races, toch uit van 53 punten in Miami naar 78 punten bij het ingaan van de zomerstop, maar daarna zijn Norris en McLaren aan een ijzersterke reeks begonnen. De man uit Bristol won twee races en scoorde in de andere Grands Prix na de break ook meer punten dan zijn Nederlandse rivaal, waardoor het gat met nog zes races te gaan weer geslonken is tot 57 punten.

De grote vraag is dan ook: wie wordt er kampioen? Als het aan viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel ligt, moet dat Max Verstappen zijn. "Als fan hoop ik tegenwoordig dat het tot het einde doorgaat. Het is geweldig om ernaar te kijken, des te dichter het bij elkaar zit", zo vertelt Vettel op het Blue Earth Summit in Londen. "Het is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat Max de favoriet is. En als ik vandaag op één van de twee zou moeten wedden, zou ik op Max wedden."