Dag 1 in Austin: Het rijhoogte-relletje hoort erbij

Gisteren en vannacht werden de eerste vrije training en de sprint kwalificatie verreden in Austin. Op het nieuwe asfalt van het Circuit of the Americas was het spannend, maar alle aandacht ging uit naar de situatie naast de baan. Het ouderwetse moddergooien was namelijk weer in volle gang.

In Austin heeft iedereen het namelijk over het systeem van Red Bull waarmee ze de rijhoogte van de bib kunnen aanpassen. Het systeem is niet illegaal, maar andere teams trokken wel aan de bel bij de FIA. De autosportfederatie ging op onderzoek uit, maar ze vonden niets dat leek op valsspelen. Red Bull ging met de FIA op zoek naar een oplossing, en er werden extra controles uitgevoerd. Na de vrije training werd het systeem verzegeld door de FIA.

Geen bewijs

Het tafereel was voor iedereen te volgen. De camera's van Sky Sports legden vast hoe de monteurs van Red Bull een soort rondleiding gaven aan de officials van de FIA. Met een zaklampje werd er in de Red Bull-wagen geschenen en werd er gekeken naar het systeem dat vanuit de cockpit te bedienen was. De vrees was dat Red Bull onder de parc fermé-regels de rijhoogte kon aanpassen, maar daar werd helemaal geen bewijs voor gevonden.

Voor McLaren-CEO Zak Brown maakte dat helemaal niets uit. Hij wantrouwde de situatie en wilde dat de FIA een uitgebreid onderzoek ging instellen. Hij haalde flink uit naar zijn concurrent Red Bull, en dat zorgde voor veel negatieve reacties van fans op sociale media. Browns woorden zijn niet verrassend, hij komt op voor zijn team en het kan voor hem gunstig zijn als de grote concurrent onder vuur komt te liggen.

Achtervleugel

Het is een spelletje dat zo oud is als de weg naar Rome. In de afgelopen jaren kwam het regelmatig voor dat teams met verbale modder naar elkaar gooiden. Of het nou ging over straffen, de budgetcap, het gedrag van de coureurs of eerdere uitspraken, meermaals werden er stevige uitspraken gedaan in de media. Brown is daar zeker ook niet vies van, maar volgens sommigen was hij een beetje hypocriet.

Een maand geleden was zijn team McLaren het middelpunt van een soortgelijke rel. In Azerbeidzjan bewogen de achtervleugels van zijn auto's een beetje op de rechte stukken waardoor er een soort mini-DRS ontstond. Ook dit systeem werd niet illegaal verklaard door de FIA, maar uiteindelijk besloten ze wel in te grijpen. Toen waren het Red Bull-kopstukken Helmut Marko en Christian Horner die emmers verbale blubber in de richting van Brown gooiden.

Spelletje

Het hoort bij het spelletje, en het is ook geen roddel of achterklap. Het wijzen naar elkaar is onderdeel van de Formule 1, het hoort erbij als aardbeien met slagroom bij Wimbledon. De vraag die aan het einde van de dag bleef hangen was waarom de FIA besloot strengere controles in te stellen ondanks dat het Red Bull-systeem niet illegaal is. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis legde dat duidelijk uit bij Sky Sports: "We hebben geen duidelijke indicatie dat iemand zoiets aan het doen is. We hebben alleen besloten dat er vanaf deze race helemaal geen mogelijkheid meer moet zijn om überhaupt zoiets te doen."

Eén ding is wel zeker: het Formule 1-circus is weer losgebarsten. Na bijna een maand zonder race is het gevecht nu weer aan. De sprintpole van Max Verstappen zorgde voor opluchting, en een mooi vooruitzicht voor de rest van het weekend. Het wordt spannend, en de spanning naast de baan is ook opgevoerd. Wie door de modderspetters heen kijkt ziet dat de Formule 1 weer is begonnen.