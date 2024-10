Verstappen duidelijk over titelkansen: "Het is 50/50"

Max Verstappen kan dit seizoen zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. De Nederlandse Red Bull-coureur voert het wereldkampioenschap nog aan, maar Lando Norris komt steeds dichterbij. Verstappen stelt dat het 50/50 is als hij wordt gevraagd naar zijn titelkansen.

Verstappen gaat in Austin verder met het verdedigen van zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. Hij staat nog 52 WK-punten voor op Norris, en Red Bull neemt dit weekend ook nog nieuwe onderdelen mee naar Austin. Wat de impact van de updates op de pace van Red Bull zal zijn, is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Norris dit weekend weer op jacht gaat naar zoveel mogelijk punten.

Kansen

Verstappen blijft in ieder geval zeer kalm. De Nederlandse regerend wereldkampioen reageert zich realistisch als hij in gesprek met de internationale media de vraag krijgt hoeveel kans hij maakt op de wereldtitel: "Het is 50/50, het is ja of nee. Ik weet het niet, er kan nog zoveel goed en fout gaan in de komende zes races en de sprintraces. Er zijn geen garanties voor de beide kanten. We gaan het zien. Ik denk liever niet te ver vooruit en ik leef van weekend tot weekend. Je wint de titel of je wint hem niet."

Onnodige gedachten

Verstappen lijkt zich dus niet zo druk te maken over de titelstrijd met Norris. De Nederlandse Red Bull-coureur legt daarna uit waarom hij deze mening heeft over de strijd met McLaren-coureur Norris: "Ik denk er niet te veel over na, anders heb je alleen maar onnodige gedachten in je hoofd. Dat kost gewoon energie en dat wil ik er niet aan verspillen. Ik denk te veel aan het racen."

Druk

Alle druk ligt wel op de schouders van Verstappen, want hij kan de titel alleen maar verliezen. Gevraagd of hij enige druk ervaart, reageert Verstappen ontkennend: "Je kan dat zeggen, maar dat is niet zo. Ik weet dat ik mijn uiterste best doe als ik in de auto spring. Als de auto tot goede resultaten in staat is, zal ik die resultaten leveren. En als dat niet zo is, dan wordt het wat moeilijker. Natuurlijk wil ik graag races en kampioenschappen winnen. Als het gebeurt, dan gebeurt het. En als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet, zo gaat dat in het leven."