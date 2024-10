'Red Bull verdacht van trucje met rijhoogte'

Het gaat vandaag ik de Formule 1 weer over een mogelijk illegaal trucje. Vanochtend werd duidelijk dat de FIA de controles rondom de rijhoogte had verscherpt, omdat een team daar mogelijk een trucje had uitgevonden. Het was onduidelijk om wel team het ging, maar het lijkt erop dat het om Red Bull gaat.

Vandaag werd duidelijk dat meerdere teams niet blij waren met een trucje omtrent de rijhoogte. Motorsport.com meldde dat een team een manier had gevonden om de rijhoogte aan te passen tussen de kwalificatie en de race in, terwijl de parce fermé-regels gelden. Het medium meldde dat het ging om een foefje met de blib, oftewel het punt waar de voorkant van de vloer en het chassis samenkomen.

Red Bull

Het was onduidelijk om welk team het hier precies ging. Volgens De Telegraaf gaat het echter om Red Bull Racing. De krant meldt dat bepaalde teams Red Bull hiervan verdenken en dat het punt naar voren kwam tijdens meerdere technische vergaderingen. Red Bull ontkent de zaak en wijst naar het feit dat dergelijke ontwerpen volgens de regels voor alle teams zichtbaar zijn.

Geen bewijs

De FIA meldde vanochtend dat ze geen bewijs hebben gevonden voor het gebruik van dit trucje, maar dat ze wel de regels hebben aangescherpt. Een woordvoerder legde dat uit aan Motorsport.com: "Elke aanpassingen aan de hoogte van de bib in het parc fermé is volgens de regels ten strengste verboden. Hoewel we geen indicatie hebben gevonden dat een team zo'n systeem gebruikt, blijft de FIA waakzaam in het toezicht om de sport te verbeteren. Daarom hebben aanpassingen aan de procedures doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de bib niet zo eenvoudig aangepast kan worden. In bepaalde gevallen kunnen we een zegel plakken om zeker te zijn dat de teams hieraan voldoen."