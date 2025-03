De FIA zit niet stil als het gaat om bewegingen tegen racisme. Ben Sulayem vindt dat een heel belangrijk punt als president zijnde van de FIA en dat blijkt vooral uit een deal die ze hebben gemaakt.

De deal tussen de FIA en UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, draait om racisme in de sport tegen te gaan. Het gaat hier om een partnership met drie belangrijke punten.

Fit for Life is een door de UNESCO op sport gebaseerd initiatief dat vooral gericht is op het herstel van COVID-19 te versnellen en het welzijn van jongeren over de hele wereld te verbeteren. De UNESCO zegt zelf: "Fit for Life wordt ondersteund door een wereldwijd samenwerkingsverband van partners en maakt gebruik van gegevensgestuurde sportinterventies om kruisende problemen op het gebied van lichamelijke inactiviteit, geestelijke gezondheid en ongelijkheid aan te pakken."

De FIA wil hier dus aan meehelpen dit waar te maken. Fit for Life loopt dus al sinds 2020 en is gebaseerd op 5 kernpunten: meer sporten, betere sportattributen, jongvolwassenen motiveren, leraren en coaches helpen en investeringen in sport helpen. Met extra invloed van de FIA hoopt UNESCO hier een mooie toekomst in te zien.

United Against Online Abuse

Het tweede punt waar de FIA een rol in gaat spelen is de UAOA. Zij staan vooral tegenover seksueel misbruik in de sportwereld. Dat de FIA hieraan meedoet, is natuurlijk een grote verbetering.

Op de site van de UAOA zelf staat: "De United Against Online Abuse (UAOA)-campagne werd opgericht om samen te werken met sportorganisaties over de hele wereld en met nationale overheden, academici, regelgevende instanties, sociale media en technologieplatforms om op onderzoek gebaseerde, empirische beoordelingen te maken van het landschap van online misbruik in de sport en van de oplossingen om dit fenomeen aan te pakken."

Onderzoek

Het derde en tevens laatste punt van de samenwerking ligt op het gebied van onderzoek. De FIA gaat UNESCO en de VN helpen met onderzoeken op sportgebied. De FIA gaat dit echter niet zelf doen, maar het is tevens maar een aanvulling op de onderzoeken die nu al lopen.

Ben Sulayem is erg blij met de samenwerking met UNESCO, laat hij weten: "We zijn vereerd om samen te werken met UNESCO en onze krachten te bundelen met hun Fit for Life Network. Deze samenwerking markeert een cruciaal moment in onze gezamenlijke inzet voor het bevorderen van inclusiviteit, respect en gelijkheid in sport en samenleving. Als stichtend lid van dit netwerk zijn we er trots op dat we UAOA's expertise in het bestrijden van online misbruik kunnen inbrengen, een kritiek probleem dat verstrekkende gevolgen heeft voor individuen en gemeenschappen."

"Door onze kennis en middelen te bundelen, geloven we dat het Fit for Life Network Against Racism de kracht heeft om echte, betekenisvolle verandering teweeg te brengen. Dit initiatief overstijgt de grenzen van de sport en creëert een omgeving waarin racisme, discriminatie en vooroordelen niet langer getolereerd worden. Samen kunnen we het bewustzijn vergroten, educatie bevorderen en concrete acties implementeren om schadelijke stereotypen en gedragingen te ontmantelen."