FIA grijpt direct in na mogelijk illegale truc onbekend team

Dit weekend gaat in Austin het Amerikaanse raceweekend van start. Het seizoen gaat niet op een rustige manier verder, want de FIA heeft ingegrepen nadat een team met een slimme truc was gekomen. Ditmaal ging het om een slimmigheidje met de rijhoogte van de auto.

Het gaat dit seizoen regelmatig over slimme acties van de teams. In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de vleugels van McLaren. In Bakoe was op onboardbeelden te zien hoe de achtervleugel bewoog op de rechte stukken. De FIA keurde de vleugel in eerste instantie goed, maar besloot voorafgaand de race in Singapore toch in te grijpen. McLaren zal de vleugel niet meer gebruiken, maar concurrent Red Bull richt zich nu op de voorvleugel van het team.

Bib

De FIA heeft zich volgens Motorsport.com beziggehouden met nog een slimmigheidje, zo meldt Motorsport.com. Volgens het medium hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de FIA en meerdere teams over een ander team. Dit onbekende team wordt ervan verdacht dat ze een slimme truc hebben toegepast, waardoor de rijhoogte tussen de kwalificatie en de race kan worden aangepast. Het zou gaan om het aanpassen van de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis. Dit wordt ook wel de 'bib' genoemd.

Cockpit

Het aanpassen van de rijhoogte bij dit onderdeel kan een voordeel opleveren en het kan in strijd zijn met de regels. Aanpassingen onder parc fermé-regels zijn immers verboden. Volgens Motorsport.com wordt het anonieme team ervan verdacht dat ze de 'bib' konden aanpassen door een aantal instellingen in de cockpit. Dit kan met gemak worden gedaan door een monteur, waardoor het niet zou opvallen. Het zou aan het licht zijn gekomen door de verplichte informatiedeling waarna meerdere teams naar de FIA zijn gestapt.

Procedures aangepast

De FIA zou geen sluitend bewijs hebben gevonden van deze truc, maar ze grijpen wel in door nieuwe procedures in te voeren. Een woordvoerder van de FIA spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Elke aanpassingen aan de hoogte van de bib in het parc fermé is volgens de regels ten strengste verboden. Hoewel we geen indicatie hebben gevonden dat een team zo'n systeem gebruikt, blijft de FIA waakzaam in het toezicht om de sport te verbeteren. Daarom hebben aanpassingen aan de procedures doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de bib niet zo eenvoudig aangepast kan worden. In bepaalde gevallen kunnen we een zegel plakken om zeker te zijn dat de teams hieraan voldoen."