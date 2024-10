COTA luistert naar Verstappen en zorgt voor nieuwe asfaltlaag

Dit weekend wordt de Amerikaanse Grand Prix verreden op het Circuit of the Americas in Austin. Het circuit in Texas is zeer populair onder de coureurs, maar vorig jaar was er veel kritiek van Max Verstappen. De organisatie heeft de problemen nu aangepakt.

Het circuit in Austin is nog redelijk nieuw. De baan werd opgeleverd in 2012 en dat jaar werd direct ook de eerste Grand Prix verreden. COTA is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een soort moderne klassieker, maar in de afgelopen jaren was er wel steeds meer kritiek. Het asfalt was namelijk allesbehalve een biljartlaken, het was een zeer hobbelige baan en dat zorgde voor ongemakken.

Rally

Vorig jaar was het zeer hobbelig op de baan, en daar was Max Verstappen niet zo blij mee. Na zijn zege op het Texaanse circuit liet hij de hele wereld weten wat hij vond van de staat van het circuit. De Red Bull-coureur stelde dat de baan misschien beter geschikt was voor rallywagens. De organisatie van de Amerikaanse Grand Prix begreep de kritiek, en voor de editie van dit jaar hebben ze actie ondernomen.

Aanpassingen

Uit de voorbeschouwing van de FIA blijkt namelijk dat er meerdere delen van het circuit zijn aangepast. Er zijn een aantal bandenstapels en muren aangepast, maar ze focusten zich vooral op de asfaltlaag op de baan. Uit de documenten blijkt dat de baan vanaf het begin van bocht zestien tot en met het begin van bocht drie is voorzien van een nieuwe laag asfalt. Maar dat is niet het enige, want ook vanaf bocht negen tot en met het ingaan van bocht twaalf is er geasfalteerd.