Domenicali blij met Hamilton-transfer, maar waarschuwt Ferrari

Lewis Hamilton mag zich over een paar maanden officieel Ferrari-coureur noemen. De Brit gaat Mercedes verlaten en gaat bij Ferrari op jacht naar zijn achtste titel. Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali is dit een mooie kans, maar hij deelt ook een waarschuwing uit aan Ferrari.

Domenicali werkte in het verleden bij Ferrari. Bij het team was hij een aantal jaren de teambaas voordat hij werd ontslagen. Inmiddels ziet de wereld er anders uit en heeft de Fransman Frédéric Vasseur de leiding bij Ferrari. Vasseur kreeg het voor elkaar om Hamilton los te weken bij Mercedes. Vanaf volgend jaar vormt de Britse zevenvoudig wereldkampioen een 'dreamteam' met Charles Leclerc.

Formule 1-CEO Domenicali is benieuwd naar dit aanstaande duel. Hij is enthousiast, maar hij stelt ook dat Ferrari wel goed moet opletten. Domenicali spreekt zich hierover uit in gesprek met zijn landgenoten van La Gazzetta dello Sport: "Als Ferrari-liefhebber is dit echt een buitengewone kans, want Lewis staat echt centraal. Hij wil die achtste wereldtitel gaan pakken en de beste coureur aller tijden worden. Er zal onderling respect met Charles moeten zijn, maar het is duidelijk wat er gaat gebeuren zodra het vizier dichtgaat. Ik denk dat in ieder geval de regels binnen het team en het management duidelijk moeten zijn."