Verstappen maakt zich niet druk over 2026-regels: "Vraagteken voor iedereen"

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk in hun historie. Vanaf 2026 gaan ze rijden met hun eigen krachtbronnen. Het is nog onduidelijk hoe goed ze zullen zijn, maar volgens Max Verstappen zijn de nieuwe motoren voor iedereen een vraagteken.

In 2026 gaan er nieuwe maatregelen gelden in de Formule 1. De technische regels worden aangepast, en de motorregels gaan volledig op de schop. Red Bull gaat vanaf dat jaar rijden met zelfontwikkelde krachtbronnen. Samen met Ford zijn ze hard bezig met hun Red Bull Powertrains-project. Het is nog niet duidelijk hoe goed deze krachtbronnen zullen zijn, maar dat geldt eigenlijk voor alle motorbouwers.

Vraagtekens

Max Verstappen lijkt zich echter niet zoveel zorgen te maken. Hij begrijpt dat veel mensen hier nog vraagtekens bij hebben. In een interview met Motorsport.com wordt hij gevraagd naar deze vraagtekens bij het motorproject: "Tuurlijk, maar dat kun je over iedereen zeggen. Het is een heel nieuwe auto en een heel nieuwe motor. Het is voor iedereen een vraagteken, ook voor mensen die nu denken dat ze er het beste voor staan. Het is altijd een vraagteken of je het echt wel zo goed hebt gedaan. Dat blijft altijd zo."

Toekomst

De regels van 2026 spelen ook een belangrijke rol voor de toekomst van Verstappen. Eerder was hij namelijk niet zo enthousiast over de reglementen. Hij wil de nieuwe regels nu afwachten: "Ik weet het niet. Dat zie ik vanzelf wel hoe het rijdt in 2026. Natuurlijk gaan we er voor die tijd nog mee rijden in de simulator, maar we moeten zeker zien of het leuk is om in te rijden." Dat laatste heeft ook invloed op Verstappens toekomstkeuze: "Ja, dat is voor mij natuurlijk ook iets om te beoordelen in 2026, of het wel leuk is om mee te rijden."