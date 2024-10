Haas onthult speciale livery voor thuisrace

Het team van Haas rijdt aankomend weekend een thuisrace in Austin. De Amerikaanse renstal wil goed voor de dag gaan komen op het Circuit of the Americas, en ze rijden met een speciale kleurstelling. Ze hebben de livery aangepast op een aantal punten.

De gebruikelijke kleurstelling van Haas is aangepast op meerdere punten. Het team wil de auto's een soort Amerikaanse look geven, en dat hebben ze gedaan. De kleur blauw is op meerdere punten terug te zien op de livery en op de voorvleugel zijn sterren te zien. Dit zijn verwijzingen naar de Amerikaanse vlag. Op de sidepods van de wagens van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen is daarnaast een arend te zien. Deze vogel wordt ook als een Amerikaans symbool gezien.

Haas past niet alleen de livery aan in Austin, want ze introduceren ook meerdere updates. Hiermee hopen ze de strijd met de concurrentie aan te gaan. De Amerikaanse Grand Prix wordt ook het eerste weekend met de logo's van Toyota op de auto, aangezien deze samenwerking vorige week werd aangekondigd. Hülkenberg en Magnussen zullen in Austin ook aan de start verschijnen in speciale racepakken met een Amerikaans tintje.