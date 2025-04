Het team van McLaren reist als de absolute topfavoriet af naar Japan. Iedereen verwacht successen van McLaren op het circuit van Suzuka, maar bij het team blijven ze zich ingraven. Teambaas Andrea Stella stelt dat ze zich alleen maar op zichzelf moeten focussen.

McLaren schreef de eerste twee races van het seizoen op hun naam. In Australië greep Lando Norris de zege, terwijl Oscar Piastri en Norris het team in China een 1-2tje bezorgden. Na een weekendje zonder race gaat het spektakel nu verder met de Japanse Grand Prix. Na de geweldige start van het seizoen geldt McLaren vanzelfsprekend weer als de favoriet op het circuit van Suzuka.

Sfeer

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft vooral zin in de beleving in Suzuka. De Italiaan spreekt zich uit in de preview van McLaren: "Na een weekend zonder race, hebben we er zin in om weer terug te keren naar de baan en we zijn blij dat we naar Suzuka mogen afreizen. Suzuka heeft een speciale sfeer, en niet alleen vanwege de uitdaging van deze baan, maar ook door de fans die behoren tot de meest passionele ter wereld."

Niet de favoriet

Stella is vanzelfsprekend tevreden met de seizoenstart, maar hij rekent zich nog lang niet rijk. De teambaas ziet McLaren niet als de favoriet: "Afgelopen week kwamen we samen in Woking om onze eerste twee zeges te vieren, maar de aandacht is snel verschoven naar de voorbereidingen op de triple header. De Chinese Grand Prix liet zien hoe close en competitief het veld is, dus we blijven naar onszelf kijken en we blijven onze pace en standaarden verbeteren. We kijken ernaar uit om een leuke fans neer te zetten voor de papajafans in Suzuka en de rest van de wereld."

Alhoewel Stella zijn team niet als de favoriet wil bestempelen, doen veel andere mensen dat wel. Het is dan ook de verwachting dat ze weer sterk zullen zijn in Suzuka.