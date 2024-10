Antonelli krijgt opvallend cadeau van Mercedes

Andrea Kimi Antonelli is hard bezig met de voorbereidingen voor zijn debuutseizoen. De jonge Italiaan wordt door Mercedes op allerlei manieren geholpen. Hij legt uit dat Mercedes hem een speciale simulator cadeau doet zodat hij de knopjes op het stuur uit zijn hoofd kan leren.

Antonelli volgt volgend jaar Lewis Hamilton op bij het team van Mercedes. De jonge Italiaanse coureur wordt klaargestoomd voor het echte werk. Hij heeft al meerdere tests afgewerkt in oudere wagens van Mercedes, en hij reed in Monza al een vrije training voor hen. Het is de bedoeling dat hij later dit jaar nog een aantal vrije trainingen zal gaan rijden voor de Duitse renstal.

Antonelli is blij met de hulp die hij krijgt van Mercedes. Hij ontvangt deze hulp op veel verschillende manieren, zo legt hij uit op het Festival dello Sport: "Mercedes zal me een stuur en een kleine simulator voor thuis toesturen, zodat ik kan leren hoe ik de starts van de races moet uitvoeren. Het gaat om het Formule 1-stuur, dus het zal me ook helpen bij het onthouden van de knoppen omdat je op hoge snelheid geen tijd hebt om naar je stuur te kijken. Je moet het echt uit je hoofd kennen. Dus ze sturen met de simulator niet alleen op om te leren hoe ik moet starten, maar ook om de knoppen uit mijn hoofd te leren."