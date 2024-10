Wolff verwacht geen aanpassingsproblemen Hamilton bij Ferrari

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste periode in dienst van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt vanaf volgend jaar voor Ferrari, en men is benieuwd hoe snel hij zich kan aanpassen bij de Italiaanse renstal. Toto Wolff denkt dat Hamilton hier amper moeite mee zal hebben.

Hamilton is al zijn hele Formule 1-loopbaan verbonden aan Mercedes. Bij McLaren reed hij jarenlang rond met een Mercedes-krachtbron in zijn auto, en sinds 2013 rijdt hij voor het fabrieksteam van de Duitsers. Bij Mercedes leek hij zich thuis te voelen, maar toch besloot hij een contract te tekenen bij Ferrari. Aangezien Hamilton al elf jaar voor hetzelfde team rijdt, vragen veel mensen zich af hoe snel hij zich kan aanpassen aan zijn nieuwe werkomgeving bij Ferrari.

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat dit geen probleem zal vormen voor zijn coureur en goede vriend Hamilton. De Oostenrijker denkt dat de zevenvoudig wereldkampioen zich snel zal aanpassen aan de cultuur bij Ferrari. Wolff legt zijn mening uit aan Motorsport.com: "Veel mensen zeggen dat het echt moeilijk gaat worden. Maar vaak als je zegt dat iets echt moeilijk wordt, gebeurt het tegenovergestelde. Ferrari is een geweldig team met fantastische mensen, veel emoties en passie en daarom ook druk. Maar ik denk dat ze wel een manier zullen vinden om goed samen te werken."