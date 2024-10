Horner geeft update over Red Bull-bolide 2025: "Zal een evolutie zijn".

Red Bull Racing heeft het momenteel lastig in de Formule 1. Het team werkt daarom aan updates, die het wil gaan introduceren in Austin. Naast de ontwikkeling van de RB20 werkt het team uit Milton Keynes achter de schermen ook al aan de bolides voor 2025 en 2026. Christian Horner geeft daarover een update.

Het team van Red Bull Racing begon 2024 nog uitstekend. De formatie uit Milton Keynes won zeven van de eerste tien Grands Prix, maar raakte daarna het initiatief kwijt. Dit had alles te maken met het feit dat McLaren een enorme inhaalslag maakte en Red Bull enorm begon te worstelen met haar RB20. De regerend kampioen raakte zodoende de leiding in het constructeurskampioenschap kwijt aan McLaren, terwijl Max Verstappen alle zeilen bij moet zetten om Lando Norris van zich af te houden.

Het Oostenrijkse team werkt daarom hard aan updates, die geïntroduceerd zullen gaan worden tijdens de Grand Prix in Austin volgende week. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez hoopt met de verbeteringen een einde te kunnen maken aan een reeks van acht races zonder overwinning.

Geen grote veranderingen voor 2025

Red Bull werkt echter niet alleen aan verbeteringen voor de RB20, maar is op de achtergrond ook al druk bezig met de voorbereidingen op 2025 en 2026. Red Bull-teambaas Christian Horner geeft aan dat het team uit Milton Keynes geen grote veranderingen door zal voeren voor 2025, wat het laatste jaar met de huidige reglementen zal zijn.

"In deze business ben je altijd aan het jongleren en moet je de ene voet voor de andere zetten", vertelt de Britse teambaas tegenover Motorsport-Total. "Je kunt niet te ver in de toekomst kijken. In de Formule 1 betekent de lange termijn tweeënhalve maand, en wat we dit jaar leren is ook relevant voor volgend jaar. Dus de auto van volgend jaar zal een evolutie zijn van de auto van dit jaar. Ik bedoel, er zijn veel componenten van de auto van vorig jaar die naar dit jaar zijn overgedragen, omdat het met de manier waarop de budgetcap werkt, geen zin heeft om iets toe te voegen, tenzij er sprake is van een significante prestatieverbetering", verklaart Horner.

Motor vormt uitdaging voor 2026

De 52-jarige teambaas blikt ook alvast vooruit op het Formule 1-seizoen 2026. Vanaf dat jaar zullen er in de koningsklasse van de autosport andere reglementen van kracht worden. Zo zullen de auto's volledig op de schop gaan en zal er een nieuw motorreglement gaan gelden. Deze veranderingen brengen volgens Horner veel uitdagingen met zich mee voor Red Bull, maar de grootste uitdaging is volgens hem toch wel de motor. De Oostenrijkse formatie zal vanaf 2026 namelijk voor het eerst gebruikt gaan maken van een eigen Formule 1-motor. "Dit is veruit onze grootste uitdaging", zegt de Red Bull-teambaas. "We creëerden een startend bedrijf, rekruteerden 600 mensen, bouwden een fabriek, rolden het proces uit en brachten een groep mensen samen die werkten in een Red Bull-cultuur die zo succesvol was aan de chassiskant."

Horner is dan ook blij met Ford, waarmee Red Bull samenwerkt aan de motor voor 2026. "We hebben ook het voordeel dat we met Ford Motor Company een geweldige partner hebben. En deze relatie werkt heel goed. Op de korte termijn zal het [project, red.] onvermijdelijk pijnlijk zijn, maar op de lange termijn is het een voordeel om alles onder één dak te hebben met ingenieurs", aldus de teambaas. "We hebben al het voordeel en verschil gezien van het feit dat chassis- en motoringenieurs feitelijk naast elkaar zitten terwijl we beginnen met het integreren van de '26-motor in de '26-auto."