Steiner wijst Verstappen aan als beste coureur

Max Verstappen maakt ook dit seizoen veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse coureur heeft het nu wat lastiger, maar hij voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. Günther Steiner wijst hem dan ook aan als de beste Formule 1-coureur van het moment.

Verstappen heeft al een paar maanden geen Grand Prix meer gewonnen, maar hij voert het wereldkampioenschap nog altijd aan. Lando Norris jaagt op hem, maar Verstappen weet de schade elk weekend te beperken. Het zorgt ervoor dat weinig mensen verwachten dat Verstappen nog wordt ingehaald. De Nederlander laat ook dit jaar weer zien waarom sommigen hem zien als één van de beste coureurs ooit.

Hongerig

Zover wil voormalig Haas-teambaas Günther Steiner nu niet gaan. De Italiaanse oud-teambaas is te gast in de podcast Beyond the Grid en daar krijgt hij de vraag wie er volgens hem de beste coureur uit het huidige startveld is: "Ik denk dat Max dat is. Hij is namelijk, hij is hongerig en hij is een echte racer. Maar je zou ook Lewis Hamilton kunnen zeggen. Hij heeft zeven wereldtitels. Lewis is wel een fantastische coureur, maar is hij nog zo gedreven en hongerig als Max? Ik weet het niet."

Veranderen

Steiner denkt wel dat Verstappen in de komende tijd ook kan gaan veranderen. De uitgesproken Italiaan ziet dat Verstappen nu ook een andere coureurs is dan hij een aantal jaar geleden was: "Misschien is Max over vijf jaar ook wel compleet anders. Ik bedoel, de Max die we nu hebben is niet meer dezelfde Max als die we vier of vijf jaar geleden zagen. Hij is nu al meer een soort rekenaar aan het worden."