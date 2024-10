Verstappen heeft veel vertrouwen in technici Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen maanden afscheid genomen van veel grote namen. Vooral het vertrek van Adrian Newey komt hard aan. Max Verstappen houdt het hoofd koel en hij stelt dat hij vertrouwen heeft in de technische mensen van het team.

Red Bull beleeft een lastig seizoen in de Formule 1. Na een sterke start zijn ze nu teruggevallen en heeft McLaren de koppositie in het constructeurskampioenschap overgenomen. Het vertrek van topontwerper Adrian Newey kwam hard aan, maar volgens Red Bull staat dit los van de tegenvallende prestaties. Bij de Oostenrijkse renstal hebben ze dan ook veel vertrouwen in de huidige mensen.

Vertrouwen

Ook Max Verstappen deelt die mening. De wereldkampioenschapsleider staat achter zijn team. Verstappen krijgt in een interview met Motorsport.com de vraag of hij vertrouwen heeft in de technische mensen die er nog zijn: "Ja, ik heb er wel vertrouwen in dat ze weten wat ze doen. Dat hebben ze natuurlijk ook al wel laten zien. Op een gegeven moment focus je jezelf op aspecten waarvan je denkt dat het goed is, alleen nu komt eruit dat misschien niet alles uitpakt zoals je wil. Dan moet je op de resetknop drukken en een andere richting opgaan."

Structurele zorgen?

Verstappen is vol vertrouwen, maar in de afgelopen maanden was er veel kritiek op het technische team van Red Bull. Gevraagd of hij structurele zorgen heeft over het technische team, reageert Verstappen ontkennend: "Nee, normaal gezien niet. Ik denk dat de mensen die we hebben goed zijn. Andere teams hebben natuurlijk ook heel goede mensen. Maar ik denk niet dat het daar per se aan ligt. We hebben alleen een verkeerde afslag genomen. Dan is het zaak om te draaien en een andere richting op te gaan."