Ocon weigert Alpine-problemen uit te leggen

Esteban Ocon is bezig met zijn laatste periode in dienst van Alpine. Na dit seizoen loopt zijn contract af en stapt hij over naar Haas. Hij baalt van de huidige tegenvallende prestaties van Alpine, maar hij wil niet zeggen wat de oorzaken hiervan precies zijn.

Het team van Alpine kent een zeer tegenvallend seizoen in de Formule 1. Bij de Franse renstal is onrustig achter de schermen, en op de baan gaat het ook niet goed. Ocon en Pierre Gasly worstelen met de wagen, en het team staat slechts op de negende plaats in het constructeurskampioenschap. Ze houden alleen het nog puntloze Sauber achter zich, en dat is niet het resultaat waarop ze hadden gehoopt.

Ook Ocon baalt als een stekker. De huidige situatie stemt hem niet gelukkig. In een interview met het Duitse medium Auto, Motor und Sport krijgt Ocon de vraag wat de redenen zijn van de huidige terugval: "In 2022 hadden we zelfs de vierde auto van het veld. Dat was echt behoorlijk goed. Vorig jaar hadden we nog twee podiumplaatsen, maar onze prestaties fluctueerden flink. Er zijn dan ook veel redenen voor deze terugval." Gevraagd welke redenen dat specifiek zijn, wil Ocon niet te duidelijk reageren: "Ik heb er wel een paar verklaringen voor, maar die houd ik liever voor mezelf. Ik wil niet voor krantenkoppen zorgen."