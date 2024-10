Hamilton kan schitteren bij Ferrari: "Dan belandt hij in het Vaticaan!"

Lewis Hamilton is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Mercedes. Hij stapt na dit jaar over naar Ferrari, en de verwachtingen zijn hoog. Günther Steiner grapt dat Hamilton in het Vaticaan terechtkomt als hij in dienst van Ferrari zijn achtste wereldtitel weet te pakken.

De aanstaande transfer van Hamilton is al het hele jaar het onderwerp van gesprek. Hij gaat bij Ferrari op jacht naar het ultieme doel: de achtste wereldtitel. Als Hamilton dit voor elkaar krijgt, dan herschrijft hij de geschiedenisboekjes van de Formule 1. Het is echter nog maar de vraag of Hamilton dit kan doen, aangezien zijn vorm in de afgelopen jaren niet altijd sterk was. Dit seizoen wist hij wel al twee races te winnen.

Magische doel

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is benieuwd wat Hamilton kan gaan doen bij Ferrari. De Italiaan bespreekt in de podcast 'Beyond the Grid' de mogelijke beweegredenen van Hamilton: "Ik denk dat hij wil proberen om het magische doel te bereiken, om Ferrari terug te brengen naar het winnen van titels. Dat is zijn motivatie. Ik heb er natuurlijk niet met hem over gesproken, maar ik kan zien dat dat zijn motivatie was om daarheen te gaan."

Vaticaan

Hamilton heeft in zijn loopbaan ongeveer alles al weten te winnen. Steiner denkt dan ook dat de Britse zevenvoudig wereldkampioen nieuwe uitdagingen zocht: "Hij denkt waarschijnlijk: 'Ik ben sowieso een GOAT, ik heb al zeven wereldtitels gewonnen. Wat kan ik nog meer doen? Ik kan mijn achtste titel winnen, misschien, als ik het goed doe bij Ferrari.'" Al grappend stelt Steiner dat een eventuele achtste titel voor een enorm feest kan zorgen: "Als hij zijn achtste wint, of een kampioenschap voor Ferrari, dan belandt die vent in het Vaticaan!"