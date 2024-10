Verstappen vraagt handelsmerk aan voor 'Simply Lovely'

Max Verstappen scoort niet alleen op de baan, maar ook naast de baan. Zijn merchandise wordt veelvuldig gekocht, en nu heeft hij een veelgebruikte slogan laten vastleggen. Hij heeft namelijk een handelsmerk aangevraagd voor zijn veelgebruikte zin 'Simply Lovely'.

Verstappen gebruikt de zin al jaren na een succesvolle race of actie. De Nederlandse Red Bull-coureur roept het vaak over de boordradio. De zin is ondertussen zeer bekend en populair bij zijn fans, en ze reageerden dan ook verongelijkt toen Lando Norris dezelfde woorden gebruikte na zijn zege in Zandvoort. Verstappen maakte zich hier niet zo druk over, maar toch lijkt het erop dat er nu actie is genomen.

Uit de databank van de European Union Intellectual Property Network blijkt namelijk dat er een handelsmerk is aangevraagd voor deze slagzin. De slagzin 'Simply Lovely inspired by Max Verstappen' is aangevraagd door het Luxemburgse bedrijf van de Verstappens. Volgens de databank wil men het merk inzetten voor onder meer kledingstukken en voor reclamedoeleinden. Recent verschenen er al foto's online van nieuwe merchandise met de logo's van 'Simply Lovely'. Het komt wel vaker voor dat sporters, teams of bedrijven kenmerkende zinnen laten vastleggen. Op de site van de Verstappens zijn nu al kledingstukken te koop met deze zin.