Szafnauer onthult: "Betaalde zelf de salarissen van het personeel"

Aston Martin is momenteel een stabiel team in de Formule 1, maar dat was niet altijd zo. Het team ging eerder door het leven als Force India en Racing Point, en toen waren de financiële problemen regelmatig groot. Otmar Szafnauer onthult dat hij in die periode de salarissen uit eigen zak heeft betaald.

Szafnauer was jarenlang de teambaas van het team dat nu Aston Martin heet. In 2022 verliet hij de renstal om teambaas bij Alpine te worden, maar daar werd hij vorig jaar ontslagen. Sindsdien houdt hij zich bezig met andere zaken en laat hij soms zijn gezicht zien in de paddock. Hij wordt nog vaak herinnerd aan zijn periode bij Force India/Racing Point, want het was zeker geen makkelijke tijd.

Voordat Lawrence Stroll het team overnam, waren er vaak financiële problemen. Szafnauer is te gast in de High Performance Podcast, en daar doet hij een opmerkelijke onthulling: "Ik heb twee keer de salarissen van de werknemers betaald. Het ging toen om miljoenen. Ik wist dat de salarissen niet betaald zouden worden. Ik weet hoe moeilijk dat is voor mensen. Sommige mensen leven van salarisstrook naar salarisstrook, en dat begrijp ik. We moesten gewoon die salarissen betalen." Szafnauer wilde destijds niet van de daken schreeuwen dat hij uit eigen zak de salarissen betaalde: "Een paar mensen wisten het. Daar gaat het ook niet om."