Norris duidelijk: "Max moeilijkste coureur om tegen te racen"

Lando Norris is dit jaar de grootste rivaal van Max Verstappen. De Brit gaat de titelstrijd met Verstappen aan, maar zijn achterstand is vrij fors. Norris weet dat het een zware strijd gaat worden, en hij stelt dat Verstappen de moeilijkste coureur is om tegen te racen.

Verstappen en Norris hebben dit jaar al meerdere duels met elkaar uitgevochten op de baan. De duels tussen de twee vrienden liepen meestal goed af, behalve in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring raakten ze elkaar waardoor ze terugvielen. Het zorgde voor een aantal controversiële dagen, maar die strijd is alweer voorbij. Norris is nu bezig met een sterke reeks en na de zomerstop wist hij al te winnen in Zandvoort en Singapore. Hij komt steeds dichterbij Verstappen in het wereldkampioenschap.

Moeilijk

Norris rekent zich echter nog lang niet rijk. De Britse McLaren-coureur weet dat Verstappen een ijzersterke coureur is, en daar doet hij ook niet moeilijk over in een interview met The Athletic: "Max is waarschijnlijk de moeilijkste coureur om tegen te racen op de baan. Hij heeft situaties als één van de besten door. Het helpt hem dat hij zich al vier of vijf jaar in deze positie bevindt. Voor mij is dit nog steeds nieuw."

Oostenrijk

In Oostenrijk maakte Norris kennis met de meedogenloosheid van Verstappen, maar daar heeft hij veel van geleerd. Norris kijkt een paar maanden later terug op het veelbesproken incident: "De dingen gingen daar niet op de manier die ik had gewild. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik op die zondag het gevecht waarschijnlijk had gewonnen. Ik ging het gevecht met hem aan, ook al kwam ik die dag niet als winnaar bovendrijven."