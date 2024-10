McLaren voegt zoon Luca Badoer toe aan talentenploeg

Het team van McLaren heeft een nieuwe naam toegevoegd aan hun opleidingsploeg. De Britse renstal beschikt over een aantal sterke jonge coureurs, en vanaf vandaag hoort Brando Badoer ook bij dat rijtje. Hij zal volgend jaar uitkomen in de Formule 3 voor het team van Prema.

Brando Badoer is de zoon van voormalig Formule 1-coureur Luca Badoer. McLaren meldde vorig jaar dat ze een samenwerking met hem aangingen en dat ze een optie hadden bedongen op de jonge Italiaan. McLaren heeft na een jaar besloten dat ze gebruik gaan maken van hun optie en ze hebben Badoer vandaag toegevoegd aan het McLaren Driver Development programme.

McLaren heeft direct de volgende stap voor Badoer uitgestippeld. Hij gaat in 2025 namelijk in de Formule 3 rijden voor het team van Prema. Bij de Italiaanse renstal wordt hij de teamgenoot van een ander McLaren-talent in de persoon van Ugo Ugochukwu. Badoer rijdt dit jaar in het FRECA voor het team van Van Amersfoort Racing. Hij staat momenteel op de vijfde plaats in dit kampioenschap. Ugochukwu en Badoer zijn zeker niet de eerste coureurs die in de Formule 3 worden gesteund door McLaren. Dit jaar reden Alex Dunne en Martinius Stenshorne al rond in de McLaren-kleuren.