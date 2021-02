'Valentino Rossi wees kans om bij Sauber in F1 te debuteren af'

MotoGP-ster Valentino Rossi heeft door de jaren heen veelvuldig geflirt met de Formule 1. Dat was overigens wederzijds, want Ferrari heeft de Italiaan meermaals op de korrel gehad voor een overstap van twee naar vier wielen. De eerste keer dat daar sprake van was, dateert uit 2006.

Ferrari had Rossi al enkele keren laten testen en al doende ontstond het plan om de Italiaan in 2006 zijn Formule 1-debuut te laten maken bij klantenteam Sauber. Hij verkoos echter een langer verblijf in de MotoGP boven een ongewis avontuur in de koningsklasse van de autosport, waarna Felipe Massa met het stoeltje bij de Zwitserse renstal aan de haal ging.

Voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo verklaarde aan Autosport: "Iedereen weet dat dit geen publiciteitsstunt was, Ferrari heeft dat niet nodig. In het begin was het een gebaar aan een groot kampioen. We zagen echter dat Valentino veel potentieel had."

"Het ontbrak hem alleen aan consistentie, maar de potentie was er en hij oogde ook gretig. Het plan was uiteindelijk om hem eerst een jaar voor Sauber te laten racen, maar Valentino was slim en gaf er de voorkeur aan om in de MotoGP voor de eerste plaats te blijven gaan in plaats van voor vierde of vijfde plekken in de Formule 1 te gaan."

In 2009 kwam Rossi andermaal dicht bij een Formule 1-debuut, als vervanger van de geblesseerde Massa. Ferrari koos toen uiteindelijk voor Luca Badoer en later Giancarlo Fisichella. Eind 2019 kroop de Italiaan nog in een Mercedes W08 in een ruil van materiaal met Lewis Hamilton.