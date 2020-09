Jean Todt: "Bandenoorlog en onbeperkt testen maken de F1 kapot"

De Formule 1 is bezig om de kosten flink te reduceren zodat er voor alle F1-teams een speelveld komt dat meer gelijk is. Het is de bedoeling dat de teams in de achterhoede dichter bij de topteams terecht komen.

In de jaren '90 en jaren 2000 en later zijn de kosten flink opgelopen. Dit kwam onder andere doordat de budgetten steeds groter werden en er ongelimiteerd getest kon worden. Daarnaast was er een bandenoorlog omdat er meerdere fabrikanten tegelijk leverancier waren van F1-banden, zoals GoodYear, Bridgestone, Michelin en nu sinds enkele jaren Pirelli.

Ferrari testte bijna dagelijks

Destijds was Jean Todt teambaas van Ferrari toen hij met Michael Schumacher werkte. De Italianen waren er meester in om iedere week meerdere dagen te testen. Het Italiaanse team ging zelfs zover, dat na de vrije trainingen op vrijdag testcoureur Luca Badoer op vrijdagavond of zaterdagochtend rondjes reed op het privé-circuit van Fiorano om oplossingen te vinden, zodat Michael Schumacher en Eddie Irvine (of Rubens Barrichello) de derde vrije training en kwalificatie nog beter konden presteren.

Ferrari had destijds 'het testen opnieuw uitgevonden' en pakten iedere gelegenheid aan. Ironisch genoeg is het nu diezelfde Jean Todt die strijdt om de astronomische kosten in de F1 drastisch naar beneden te halen. De FIA-president zegt hierover: "Ik ben net in Indianapolis geweest en heb goede motorsport gezien. Sommige teams daar komen rond met een budget van 10 miljoen per jaar."

Geen bandenoorlog of onbeperkt testen

Todt is van mening dat onbeperkt testen, een bandenoorlog en een onbelemmerde technologische race in de F1, de sport kapot maken als ze zouden terugkeren. Hij verdedigde ook de beslissing om nieuwe teams voor de Formule 1 maar liefst 200 miljoen dollar in te laten schrijven, die gelijkmatig over de bestaande tien teams moet worden verdeeld.

"Ik heb liever twaalf teams dan tien. Maar voorlopig is deze vergoeding een soort garantie dat een aanvrager ook serieus is. Zodra het nieuwe systeem met het budgetplafond is geconsolideerd, kunnen we bespreken of we nieuwe teams willen toelaten."