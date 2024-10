Mercedes looft Antonelli: "Dat is echt buitengewoon".

Andrea Kimi Antonelli wordt momenteel klaargestoomd voor zijn debuut in de Formule 1. De jonge Italiaan rijdt vanaf volgend jaar voor Mercedes, en daar zijn ze al jaren onder de indruk van hem. Gwen Lagrue legt uit wat Antonelli zo goed maakt, ze zijn onder de indruk.

Antonelli maakt al jaren onderdeel uit van de opleidingsploeg van Mercedes. De jonge Italiaanse coureur rijdt sinds dit jaar in de Formule 2, maar daar maakt hij nog geen sterke indruk. Mercedes-teambaas Toto Wolff is groot fan van Antonelli en hij heeft hem aangewezen als de vervanger van Lewis Hamilton voor 2025. Ze doen er nu alles aan om Antonelli goed voor te bereiden op de koningsklasse.

Bij Mercedes zijn ze enorm onder de indruk van hem. Gwen Lagrue is het hoofd van het juniorteam van Mercedes, en hij legt aan Motorsport.com uit wat Antonelli zo goed maakt: "Al onze coureurs hebben de beschikking over dezelfde basisvaardigheden. Wat hem uniek maakt, is dat hij de aandacht heeft opgeëist door overal te winnen. In het karten was hij Europees kampioen bij de jongeren, en daarna in 2021 en 2022 bij de senioren. In zijn eerste volledige seizoen in de Formule 4 won hij alle kampioenschappen waaraan hij mee deed. Hij pakte ook bijna alle poles. Dat deed hij daarna in zijn eerste jaar in het FRECA ook. Dat is buitengewoon. Hij maakt het beste van wat hij ter beschikking heeft. Dat doet hij nu ook in zijn moeilijk seizoen in de Formule 2, waar hij regelmatig zijn teamgenoot verslaat."