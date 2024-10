Steiner wijst 'irritantste' teambaas aan: "Bij Horner was er altijd drama"

Teambazen Toto Wolff en Christian Horner stonden vaak recht tegenover elkaar. De twee kenden allebei grote successen bij hun teams, en daar gingen ze op hun eigen manier mee om. Volgens Günther Steiner ging Horner hier 'irritanter' mee om dan zijn rivaal Wolff.

Mercedes-teambaas Wolff en Red Bull-teambaas Horner hadden het in de afgelopen jaren regelmatig met elkaar aan de stok. De twee clashten op veel punten, en in 2021 vochten hun teams een hels duel uit. Sindsdien gooien ze vaak verbaal met modder naar elkaar. Maar dat betekent niet dat hun teams niet presteren. Wolff was met Mercedes jarenlang dominant, terwijl Horners Red Bull in de afgelopen jaren domineerde.

Günther Steiner maakte als Haas-teambaas de strijd van dichtbij mee. De Italiaan is tegenwoordig analist, en hij kan wel lachen om de rivaliteit. Hij wijst naar de duels tussen de twee teams. In de podcast Vankah Hours wordt Steiner gevraagd wie van de twee het 'irritantst' was tijdens een succesperiode. Lachend geeft Steiner antwoord op deze vraag: "Ik zou voor Christian gaan! Dat ging altijd gepaard met heel erg veel drama. Maar met Toto was er geen sprake van drama, dat was er toen echt nooit. Dan riepen ze daar gewoon 'we winnen, omdat we gewoon de beste zijn!'"